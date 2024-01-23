В НАТО не увидели прямой или надвигающейся угрозы от России

НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы своим странам со стороны России. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает", — сказал он.