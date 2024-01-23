В НАТО не увидели прямой или надвигающейся угрозы от России
Столтенберг: НАТО не видит прямой или ожидаемой угрозы со стороны России
НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы своим странам со стороны России. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает", — сказал он.
Однако Столтенберг отметил, что альянс повысил бдительность и увеличил присутствие на восточном фланге после начала СВО. Как отметил генсек, цель НАТО заключается в том, "чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", а также поддержать Украину.
А ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что такие масштабные военные учения, которые проводит НАТО, увеличивают риск инцидентов и дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности. Напомним, что глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале.
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