В НАТО признали, что Россия в ходе СВО активно наступает сразу на нескольких участках фронта
Столтенберг: Войска России активно наступают по многим направлениям на Украине
Российские войска сейчас активно наступают сразу на нескольких участках фронта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он описал текущую ситуацию как "крайне сложную" для ВСУ.
"Россия активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись", — сказал Столтенберг, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме.
В связи с этим генсек НАТО подчеркнул, что Запад никогда не должен недооценивать Москву.
Ранее генерал-полковник ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска перешли к "активной обороне" на восточном участке фронта. Также он признал, что у военных не хватает боеприпасов, поэтому попросил Запад о помощи.
ТАСС / Станислав Красильников