Кулеба допустил, что скоро ВСУ могут начать сражаться лопатами
Кулеба: Если у украинских солдат закончится оружие, они будут драться лопатами
Украинские солдаты в случае исчерпания запасов оружия и прекращения западных поставок начнут сражаться лопатами. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.
Ранее Дмитрий Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" и не агонизировать из-за заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о снижении поддержки Киева. По его словам, чиновник имел в виду, что это может произойти, когда Незалежная "встанет на ноги".
Getty Images / Philip Reynaers