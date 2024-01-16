Украинские солдаты в случае исчерпания запасов оружия и прекращения западных поставок начнут сражаться лопатами. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.