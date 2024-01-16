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16 января, 08:21

Кулеба допустил, что скоро ВСУ могут начать сражаться лопатами

Кулеба: Если у украинских солдат закончится оружие, они будут драться лопатами

Украинские солдаты в случае исчерпания запасов оружия и прекращения западных поставок начнут сражаться лопатами. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.

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Ранее Дмитрий Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" и не агонизировать из-за заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о снижении поддержки Киева. По его словам, чиновник имел в виду, что это может произойти, когда Незалежная "встанет на ноги".

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Getty Images / Philip Reynaers

Матвей Константинов
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