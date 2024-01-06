Кулеба фразой "не кипишуйте" оценил заявление Госдепа о снижении поддержки Киева

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал соотечественникам "не кипишевать" и не вгонять себя "в состояние агонии и депрессии" из-за заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о снижении поддержки Киева.

"Речь не идёт о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов... тогда сумма поддержки может быть уменьшена", — процитировало агентство "РБК-Украина" слова министра.