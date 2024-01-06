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6 января, 01:06

Кулеба фразой "не кипишуйте" оценил заявление Госдепа о снижении поддержки Киева

Кулеба призвал украинцев не агонизировать из-за заявления Госдепа о помощи Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © EPA / ТАСС / OLIVIER HOSLET

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © EPA / ТАСС / OLIVIER HOSLET

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал соотечественникам "не кипишевать" и не вгонять себя "в состояние агонии и депрессии" из-за заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о снижении поддержки Киева.

"Речь не идёт о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов... тогда сумма поддержки может быть уменьшена", — процитировало агентство "РБК-Украина" слова министра.

"На этом всё": Белый дом заявил об отсутствии денег для дальнейшей поддержки Киева
"На этом всё": Белый дом заявил об отсутствии денег для дальнейшей поддержки Киева

Напомним, представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако уже не на уровне 2022–2023 годов.

Лариса Сафронова
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