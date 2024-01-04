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4 января, 10:24

"На этом всё": Белый дом заявил об отсутствии денег для дальнейшей поддержки Киева

Кирби: США больше не располагают средствами для поддержки Киева

У Соединённых Штатов больше нет денег для дальнейшей поддержки Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, новые пакеты помощи требуют одобрения со стороны конгрессменов.

"Президент [США Джо Байден] подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом всё. Нам нужно одобрение (на выделение допсредств. — Прим. Лайфа), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", — сказал Кирби в ходе брифинга.

Он также добавил, что последний пакет помощи, который Байден подписал ещё 27 декабря, пока не доставлен Киеву в полном объёме. На это, по словам представителя Белого дома, могут уйти "недели".

Напомним, в конце декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Данный пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и снаряды различного калибра для САУ.

Киев набросился на США из-за "скромного" последнего пакета военной помощи
Киев набросился на США из-за "скромного" последнего пакета военной помощи
Обложка ©

Getty Images / Andre Alves / Anadolu

Наталья Исакова
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