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4 января, 20:26

В США пообещали поддерживать Украину, но уже не так, как раньше

Госдеп: США будут поддерживать Украину, но не на уровне 2022-2023 годов

Вашингтон намерен помогать Украине, но уже не на уровне предыдущих лет. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он на брифинге.

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Также чиновник признал, что Киеву будет очень тяжело без новой помощи от США, и выразил надежду, что Конгресс придёт к согласию по этому вопросу.

Ранее Лайф писал, что Британия хочет продлить конфликт на Украине, чтобы Киев перестал быть зависимым от США. Один из источников издания заявил, что решающего перелома в 2024 году вряд ли стоит ждать.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Артур Лапсаков
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