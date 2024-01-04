В США пообещали поддерживать Украину, но уже не так, как раньше
Госдеп: США будут поддерживать Украину, но не на уровне 2022-2023 годов
Вашингтон намерен помогать Украине, но уже не на уровне предыдущих лет. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы продолжим поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он на брифинге.
Также чиновник признал, что Киеву будет очень тяжело без новой помощи от США, и выразил надежду, что Конгресс придёт к согласию по этому вопросу.
Ранее Лайф писал, что Британия хочет продлить конфликт на Украине, чтобы Киев перестал быть зависимым от США. Один из источников издания заявил, что решающего перелома в 2024 году вряд ли стоит ждать.
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