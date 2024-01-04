В США пообещали поддерживать Украину, но уже не так, как раньше

Вашингтон намерен помогать Украине, но уже не на уровне предыдущих лет. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он на брифинге.

Также чиновник признал, что Киеву будет очень тяжело без новой помощи от США, и выразил надежду, что Конгресс придёт к согласию по этому вопросу.