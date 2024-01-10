"Украину сливают": Политолог заявил об окончании фундаментальной поддержки Киева

Страны – члены Североатлантического альянса на данный момент не готовы полностью отказаться от поддержки Украины, однако она будет символической. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

Он напомнил, что Украина традиционно входит в орбиту влияния Польши, Германии и всего коллективного Запада, однако серьёзных военных поставок ожидать не приходится. К тому же трудоспособное население перекочевало с Украины не только на Запад, но и в Россию. Эксперт считает, что сама поддержка будет перманентной, пока территория находится под руководством режима Владимира Зеленского. Также на прекращение помощи может повлиять и приход к власти в США президента от республиканцев.

Эксперт не исключил и сценарий ослабления или развала блока НАТО, если из него выйдут Турция или страны Южной Европы, недовольные "историей вовлечения в чужие конфликты". Также существует вариант, при котором альянс станет не по карману Германии, Франции и США.

"На прекращение финансирования также может повлиять революция на Украине или приход к власти администрации, неподконтрольной американцам. Такой новой администрации, например пророссийской или даже нейтральной, американцы ничего поставлять не будут, не признают её легитимность, а вот долги не спишут. Долги заставят возвращать", — сообщил Косоруков.

По его словам, если речь идёт не о сотнях миллионов долларов для Незалежной, которыми не получится даже поддержать социальную инфраструктуру в Киеве, то подобную помощь может оказать кто угодно, даже владельцы частных счетов.

"Но это всё ни о чём. Фундаментальная поддержка уже закончилась. <…> Украину, как и Афганистан в своё время, сливают", — заключил политолог.