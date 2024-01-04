Столтенберг 10 января созовёт чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО
Чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО состоится по запросу Киева 10 января, сообщил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт. По его словам, оно пройдёт в Брюсселе на уровне послов.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовёт заседание Совета Украина – НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Накануне, 3 января, о планах созвать чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО сообщал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его словам, одной из приоритетных тем станет усиление ПВО страны.
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