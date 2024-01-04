Столтенберг 10 января созовёт чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО

Чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО состоится по запросу Киева 10 января, сообщил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт. По его словам, оно пройдёт в Брюсселе на уровне послов.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовёт заседание Совета Украина – НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).