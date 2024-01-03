Кулеба заявил о созыве чрезвычайного заседания Совета Украина – НАТО из-за обстрелов

По запросу Киева Совет Украина – НАТО проведёт чрезвычайное заседание "из-за обстрелов". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-служба украинского МИД в телеграм-канале. Североатлантический альянс уже поддержал эту инициативу Киева.

"Страны НАТО поддержали запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО", — сообщил Кулеба.

Глава украинской дипломатии заявил, что одной из приоритетных тем станет усиление ПВО страны. Когда именно будет проходить заседание, он не сказал. Начальники генштабов стран – участниц НАТО проводят такие мероприятия дважды в год, они длятся два дня.

В декабре пресс-служба альянса сообщала о планах военного комитета НАТО провести заседание в Брюсселе с 17 по 18 января. Это мероприятие впервые будет проводиться в формате Совета Украина – НАТО и позволит "обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза".