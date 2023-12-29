"Ставки вышли за пределы": Байден увидел в украинском конфликте угрозу для НАТО

Американский лидер Джо Байден высказался о воздушном ударе по объектам военной инфраструктуры ВСУ минувшей ночью. Политик заявил, что ситуация начинает угрожать Североатлантическому альянсу.

"Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения", — отметил президент США, который находится на карибском острове на новогодних каникулах.

По словам политика, атака 29 декабря стала одной из самых массированных с начала СВО. Российские войска поразили цели с использованием гиперзвуковых ракет и дронов, подчеркнул Байден. Многое оружие было сбито на подлёте благодаря американским системам ПВО, похвастался глава Белого дома, не упустив возможность пожурить Капитолийский холм.

"Но, пока Конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно", — призвал президент.