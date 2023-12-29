Сводки военкоров о результатах ударов Армии России по объектам ВСУ 29 декабря Какие последствия получила военная и критически важная инфраструктура Украины и объекты ВСУ после нанесения Армией России массированного удара крылатыми ракетами. 37497 37497 Работа расчёта РСЗО "Град". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ нанесли сегодня ночью и утром комбинированный воздушный удар по всей территории Украины. Военкоры утверждают, что совершено более чем 100 прилётов по разным городам Харьковской, Полтавской Хмельницкой, Киевской, Одесской, Львовской, Запорожской, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской областей. Среди последствий атаки — перебои со светом во множестве регионов.

— Во Львове, Черкассах и Харькове взрывы звучали под утро, пуски ракет были с 18 самолётов ТУ-22М3 и ТУ-95МС. Вместе с ложными целями применялись Х-22. Также работало ракетное вооружение наземного базирования, — отмечает военкор Борис Рожин, в ряде других регионов упор был сделан на БПЛА "Герань", добавляет он.

Начинают поступать подтверждения с территории, оккупированной киевским режимом. Все удары в точности поразили необходимые объекты — помимо складских помещений удары пришлись по портовым предприятиям, складам ГСМ, военным базам. Российская армия наносила локальные удары, уничтожая критическую и военную инфраструктуру противника. Есть информация об ударе по Мигородскому аэродрому, военному аэродрому в Староконстантинове, поражён крупный склад и прилегающий ремонтный цех бронетанковой техники в Киеве.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фактически опроверг заявления главы киевского режима о том, что Украина сбила практически все ракеты, заявив об атаке Армии России на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.

Глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в результате работы ВС РФ повреждён ряд объектов критической инфраструктуры. Среди них те точки, которые были расположены в Дрогобычском, Стрыйском и Яворовском районах, где как раз располагались военные базы ВСУ.

Власти Харькова заявили о повреждении промышленных предприятий, складских помещений. По некоторым данным, удар был нанесён по госпиталю ВСУ в Киевском районе города, одной из военных частей противника и по танковому заводу имени Малышева Михаил Звинчук Военный эксперт

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что ВСУ за всё время войны не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22, при том что удары наносились более 300 раз.

— Ракета Х-22 летит со скоростью в четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории, поэтому и для её перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, — прокомментировал Игнат в эфире местного телевидения. — Более 300 таких ракет противник применил с момента полномасштабного вторжения. Кроме Х-22 у них есть ещё модернизированная версия этой ракеты — Х-32. Вероятно, сегодня применялись и они.

Работа расчёта РСЗО "Град". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Военкоры подводят итоги: 108 ракет выпущено в ходе ударов по Украине, из них 90 ракет было нанесено Ту-95; восемь ракет — Ту-22М3; пять ракет "Кинжал" — МиГам-31; пять противорадиолокационных ракет — Су-35.

Сегодняшние удары повторили активность весны 2023 года, считают эксперты. Однако в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники, подсчитывают военкоры. При этом Армия России продолжает наступать на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, ведёт активную оборону на Южнодонецком, Запорожском и Херсонском фронтах.

Авторы Дмитрий Шестопалов