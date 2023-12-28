Сводки военкоров из зоны СВО, которые недоступны новостям На каких участках фронта ВСУ утрачивают свои позиции и куда активно продвигаются российские военные — в тексте Лайфа. 9893 9893 Армия России равняет фланги: Сводки военкоров из зоны СВО, которые недоступны новостям. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Запорожская область

ВС РФ наступают у Работина, прорываясь вперёд на Запорожском фронте, отмечают военкоры. На Ореховском направлении российские подразделения активно продвигаются, лишая ВСУ "опорника" за "опорником". Ситуацию подтверждают и украинские военные аналитики. По их словам, наши бойцы "продолжают давить западнее Работина и в северном направлении между Новопрокоповкой и Вербовым".

Сейчас под огнём артиллерии и миномётов позиции ВСУ в районах около 20 населённых пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки. Также идут позиционные бои на Времевском выступе к западу от Старомайорского и к северу от Приютного.

Донецкая Народная Республика

Российские войска на Артёмовском направлении находятся в двух километрах от первых домов Часова Яра, заняты северные окраины села Богдановка, которая находится рядом, сообщают военкоры.

— На текущий момент основные бои проходят на флангах. Так, к северу от Богдановки ВС РФ продвинулись в лесополосе до 500 метров в ширину и глубину. А к югу от населённого пункта выбили противника с нескольких позиций в районе кладбища у урочища Поповского, — отмечает военкор Михаил Зинчук.

На текущий момент основные бои проходят на флангах. Фото © ТАСС / Александр Река

По его словам, продвижение Российской армии осложнено наличием около села долговременных укреплённых позиций ВСУ. Тем не менее ВС РФ сохраняют полный огневой контроль над всей Богдановкой, что упрощает дальнейший штурм.

Российская авиация работала по ВСУ в Ивановском, Раздоловке, Спорном и Верхнекаменском Семëн Пегов Военный корреспондент

К западу от Бахмута российские подразделения, зачистив СНТ "Чернобылец", ведут бои за заброшенный аэропорт и расширение зоны контроля вокруг дач. По оценке военкоров, это откроет прямой путь на Красное (Ивановское).

Военкоры насчитали за последние дни 52 атаки ВС РФ на Авдеевку. Активные штурмовые действия идут в Авдеевке, в районе Степового, у АКХЗ, южнее Северного и в районе Первомайского. Не прекращаются бои у Авдеевского коксохима. "Россияне немного продвинулись южнее очистных, стремятся закрепиться", — отмечается в связанных с ВСУ ресурсах.

О том, что Авдеевка падёт быстрей, чем Бахмут, говорят и украинские эксперты. Очевидно, что на фоне того, как Россия использует новые тактики на поле боя: бережёт людей и "подключает" дроны разных видов, крайне негативно для самих украинцев выглядят приказы ВСУ экономить снаряды и расходовать солдат.

Авторы Дмитрий Шестопалов