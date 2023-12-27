Как повлияют истребители F-16 на ситуацию в зоне СВО Оглавление Сколько F-16 передадут Украине Чем опасны американские истребители Чем оснастят F-16 Характеристики F-16 На Западе подготовили первую партию украинских пилотов под американские истребители F-16. В ближайшее время их отправят в зону СВО. Что их там ждёт? 20928 20928 Президент Украины Владимир Зеленский посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил Дании Fighter Wing Skrydstrup в сопровождении премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Обложка © president.gov.ua

Сколько F-16 передадут Украине

Британское правительство отчиталось о первой группе подготовленных украинских пилотов, прошедших обучение полётам на F-16, теперь они продолжат тренировки в Дании. Ведь Копенгаген хочет передать Киеву к Новому году 19 американских истребителей. Ещё десять стажёров остаются в Британии для базовой лётной подготовки, освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге. Нидерланды также намерены отправить Украине 18 моделей этого самолёта. В августе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте упоминал, что всего "в распоряжении Нидерландов находится 42 истребителя F-16".

Напомним, информация о первых F-16, доставленных на Украину с территории Польши в разобранном виде, появилась ещё в начале ноября текущего года. Тогда Киеву было отправлено пять самолётов этого типа.

Чем опасны американские истребители

Поставка F-16 несёт риски перерастания украинского конфликта в прямой, то есть в войну с НАТО, отмечают эксперты. Самолёты F-16 могут наносить удары на больших расстояниях, используя ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 с малых высот.

F-16 страшен тем, что интегрирован во всю систему управления воздушным движением и боевыми действиями в воздухе штабом НАТО. Целеуказания для F-16 будут давать все средства разведки и корректировки блока. Это очередной вызов. Как говорят боксёры — ринг покажет Александр Сладков Военный корреспондент

Этому способствует натовская система обмена данных Link 16, когда самолёт дальнего обнаружения и управления направляет ракеты на поражение российских самолётов, а также получает все данные, доступные истребителю вблизи российских границ.

Кадрами для ВСУ помимо обученных пилотов в Европе станут, скорее всего, отставные пилоты F-16, которых рекрутировали со всего мира. Вероятно, F-16 будут взлетать с гражданских аэродромов, и с аэродромов в странах НАТО, что сотрёт границы Украины и втянет Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Москва уже заявляла, что в этом случае нанесёт удар по базам в Польше и Румынии.

Чем оснастят F-16

— Истребитель F-16 по своей сути — универсальная платформа для оружия, которая способна нести противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты "Нептун", многоцелевые управляемые ракеты JAGM типа Storm Shadow, но с дальностью 400 километров. Самое главное, что эта модификация F-16A MLU способна нести тактическое ядерное оружие, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Если такой носитель ТЯО даже будет сбит в воздухе, у ядерной бомбы есть системы предохранения — несколько ступеней, которые не позволят ей взорваться. Но в случае её падения происходит загрязнение окружающей среды. В мире было порядка десяти таких прецедентов. Если подобное оружие появится на Украине, то Россия будет реагировать иначе, так как ответ придётся держать не только Киеву, но и тем государствам, которые поставили это оружие, говорит Кнутов.

Характеристики F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, находящийся на вооружении ВВС 25 стран. При его разработке стояла цель создать дешёвую и манёвренную машину с тяговооружённостью больше единицы. F-16 поступил на вооружение в 1979 году, планировалось, что в начале нового тысячелетия его спишут. Но этого не случилось, а чтобы поддерживать модель в соответствии с современными требованиями, была создана обширная программа модернизации, которая позже стала известна как Mid-Life Update, или MLU.

Модель, переданная Украине, выделяется хорошей динамикой, максимальной скоростью, скороподъёмностью и оснащённостью ракетами "воздух – воздух". Из минусов — скудные манёвренные характеристики при большой скорости.

— F-16 сильно подвержены помехам. От РЛС, которые использованы на немодифицированных моделях этих истребителей, советский тактический боевой флот начал отказываться ещё в 80-х годах прошлого века. Немодернизированным F-16 не хватает возможностей наведения вне прицеливания, обеспечиваемых новыми ракетами AIM-9X класса "воздух – воздух" и нашлемными прицелами, что ставит их в крайне невыгодное положение по сравнению с современными российскими истребителями или даже нынешними украинскими МиГ-29 и Су-27, — отмечали эксперты издания Military Watch Magazine, давая оценку модели.

Модель, переданная Украине, выделяется хорошей динамикой, максимальной скоростью, скороподъёмностью и оснащённостью ракетами "воздух – воздух". Фото © Shutterstock

Стоит вспомнить слова президента России, который в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума сказал, что получение американских истребителей F-16 Киевом и использование в бою в случае их базирования вне украинской территории может втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Так как Армия РФ найдёт варианты поражения военных самолётов.

— Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас, — сказал Путин, добавив, что, как горят западные танки, так же будут гореть и истребители.

— На текущий момент наибольшую заинтересованность в агрессии проявляют Балтийские страны и Польша. В силу географического расположения этих стран там могут находиться базовые аэродромы для подобного рода авиационных соединений, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Но если боевые вылеты будут совершаться с аэродромов на территории этих государств, то они превратятся в законные военные цели Армии России. Поскольку на этих аэродромах самолёты будут обслуживаться, заправляться, снабжаться боеприпасами, там будет дислоцироваться и лётный состав, то есть комбатанты: фактически будет использование украинскими ВВС иностранной базы.

Военные эксперты отмечают, что если на территории другого государства будет действовать авиация, которая будет наносить удары по нашим войскам, то это означает, что эта страна вступила с нами в военный конфликт и на них будет оказываться воздействие. Сейчас Украина располагает площадками для небольших групп, но принять серьёзную группировку в несколько десятков машин у Киева по-прежнему нет возможности.

Ещё во время сирийской кампании местные подразделения успешно справлялись с истребителями F-16 разнообразным вооружением, например, советскими комплексами С-200, которые находились на вооружении армии САР. По оценкам специалистов, "Буки", "Торы", С-300, С-350 "Витязь" и С-400 легко справятся с уничтожением американских истребителей в зоне СВО. Кроме того, российские пилоты на Су-30 и Су-35 набрались с начала СВО достаточно боевого опыта, чтобы легко уничтожать противника в небе.

Авторы Дмитрий Шестопалов