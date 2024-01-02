"Возлагали надежды": Планы НАТО по Крыму привели к катастрофе, пишут СМИ
MWM: Планы НАТО по захвату Крыма привели к катастрофическим потерям в рядах ВСУ
Планы НАТО по захвату Крыма украинскими военными привели лишь к массовым потерям в рядах украинских войск. К такому выводу пришли обозреватели Military Watch Magazine (MWM).
"Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров", — говорится в материале.
По данным журнала, Украину предупреждали о прекращении военной помощи в случае провала наступления. В результате ни одна из целей ВСУ так и не была достигнута, о чём также свидетельствовали регулярно появляющиеся в Сети видео. На них российские силы с лёгкостью справлялись с украинской техникой, в том числе с поставленными Киеву танками Leopard 2A6 и БМП Bradley, указали авторы.
Лайф сообщал, что ранее в Киеве попытались оправдать заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, они являются "инструментом влияния". В июле прошлого года Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени уже зайдут в Крым". В августе он пообещал новые удары по полуострову "на днях".
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