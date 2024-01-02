"Возлагали надежды": Планы НАТО по Крыму привели к катастрофе, пишут СМИ

По данным журнала, Украину предупреждали о прекращении военной помощи в случае провала наступления. В результате ни одна из целей ВСУ так и не была достигнута, о чём также свидетельствовали регулярно появляющиеся в Сети видео. На них российские силы с лёгкостью справлялись с украинской техникой, в том числе с поставленными Киеву танками Leopard 2A6 и БМП Bradley, указали авторы.