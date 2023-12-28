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28 декабря, 17:51

В Киеве попытались оправдать заявление Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым

Спикер ГУР Украины назвал слова Буданова о вторжении в Крым инструментом влияния

Заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о вторжении ВСУ в Крым являются "инструментом влияния", заявил спикер ведомства Андрей Юсов. Так он ответил на вопрос журналистов о публичных высказываниях своего начальника.

"Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо", — сказал Юсов.

Вместе с тем он признал, что украинские войска пытаются атаковать Крым с помощью западных партнёров, которые консультируют Киев и предоставляют разведданные.

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Напомним, в июле этого года Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени уже зайдут в Крым". В августе он пообещал новые удары по полуострову "на днях". Тогда глава ГУР Украины также заявил, что киевские власти хотят уничтожить в Крыму всё российское. Мечтать о захвате российского полуострова Буданов продолжил и в октябре.

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Getty Images / Gian Marco Benedetto

Наталья Исакова
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