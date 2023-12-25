В России заочно арестовали Буданова, обвинив в 104 терактах

Басманный суд в Москве заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют в совершении 104 терактов. После его задержания в России или с момента экстрадиции подозреваемого отправят под стражу на два месяца.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Буданов К.А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц и повлёкший тяжкие последствия)", — рассказали в пресс-службе суда.