Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 22:53

МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова

<p>Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /Кирило Буданов / Kyrylo Budanov</p>

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Такая информация опубликована в базе ведомства.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", — сказано там без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.

В Совфеде высказались об идеальном преемнике Зеленского

В Совфеде высказались об идеальном преемнике Зеленского

А ранее были названы имена трёх вероятных преемников Владимира Зеленского. В частности, за президентское кресло, по мнению политолога, может побороться и Кирилл Буданов.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров