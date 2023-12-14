МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Такая информация опубликована в базе ведомства.
"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", — сказано там без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.
А ранее были названы имена трёх вероятных преемников Владимира Зеленского. В частности, за президентское кресло, по мнению политолога, может побороться и Кирилл Буданов.