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Опубликовано 13 декабря 2023, 22:53
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МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Такая информация опубликована в базе ведомства.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", — сказано там без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.

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Лариса Сафронова
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