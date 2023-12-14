МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова

МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Такая информация опубликована в базе ведомства.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", — сказано там без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.