Владимир Зеленский уже отыграл отведённую ему роль, а потому США активно ищут политику замену. Возглавить киевский режим могут сразу три человека, угодных Вашингтону. Таким мнением поделился политолог Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, у экс-советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича мало шансов занять высшую должность. А вот главком ВСУ Валерий Залужный или начальник ГУР Кирилл Буданов, напротив, могут побороться за президентское кресло. Наибольшие же шансы встать у руля Незалежной имеет бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Как только США определятся с выбором и осуществят ротацию, Зеленского будет ожидать незавидная участь, допустил политолог.

"Его могут пристрелить и обвинить в этом Россию, например. Его можно не избрать — это сложнее. Первый вариант попроще. Какой-нибудь теракт, в котором, конечно, будет "виновата" Россия", — рассказал Коктыш ИА RuNews24.ru.