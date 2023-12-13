Остальные "на подтанцовке": Названы имена трёх вероятных преемников Зеленского
Политолог Коктыш: Экс-глава Верховной рады Разумков может сменить Зеленского
Владимир Зеленский уже отыграл отведённую ему роль, а потому США активно ищут политику замену. Возглавить киевский режим могут сразу три человека, угодных Вашингтону. Таким мнением поделился политолог Кирилл Коктыш.
По словам эксперта, у экс-советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича мало шансов занять высшую должность. А вот главком ВСУ Валерий Залужный или начальник ГУР Кирилл Буданов, напротив, могут побороться за президентское кресло. Наибольшие же шансы встать у руля Незалежной имеет бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Как только США определятся с выбором и осуществят ротацию, Зеленского будет ожидать незавидная участь, допустил политолог.
"Его могут пристрелить и обвинить в этом Россию, например. Его можно не избрать — это сложнее. Первый вариант попроще. Какой-нибудь теракт, в котором, конечно, будет "виновата" Россия", — рассказал Коктыш ИА RuNews24.ru.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что замена Зеленского на любую другую фигуру не изменит ситуацию на Украине. По мнению дипломата, все украинские политики являются лишь марионетками в руках США.
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