Режим Зеленского назвали самым кровавым в истории Украины
Посол МИД РФ Мирошник: Режим Зеленского войдёт в историю как самый кровавый
Режим Владимира Зеленского войдёт в историю, пожалуй, как самый кровавый в истории Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник, 12 декабря, посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. По его словам, жертвой сложившихся обстоятельств является в том числе и украинский народ — миллионы граждан оказались "на грани выживания" из-за марионеточных властей.
"В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года перед независимостью Украины так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Режим Зеленского войдёт в историю как самый кровавый режим", — сказал Мирошник.
Ранее Мария Захарова назвала бессмысленными попытки навязать "корейскую" модель на Украине. По мнению представителя МИД РФ, нужно искать совершенно иные решения. Кроме того, Захарова выразила мнение, что прочный мир на Украине может наступить, когда западные страны прекратят отправлять ей оружие, а Киев признает новые территориальные реалии.
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