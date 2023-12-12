Режим Владимира Зеленского войдёт в историю, пожалуй, как самый кровавый в истории Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник, 12 декабря, посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. По его словам, жертвой сложившихся обстоятельств является в том числе и украинский народ — миллионы граждан оказались "на грани выживания" из-за марионеточных властей.

"В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года перед независимостью Украины так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Режим Зеленского войдёт в историю как самый кровавый режим", — сказал Мирошник.