Прочный мир на Украине может наступить, когда западные страны прекратят отправлять ей оружие, а Киев признает новые территориальные реалии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести её демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств", — отметила она в беседе с AFP.

Дипломат добавила, что Москва никогда не отвергала "политические методы решения конфликтных ситуаций". По её словам, те требования, которые выдвигает Владимир Зеленский для возобновления прерванного его кураторами переговорного процесса, свидетельствуют лишь о его неготовности к диалогу. Захарова также отметила, что на Украине не хотят учитывать современные реалии и желают при помощи Запада добиться капитуляции Москвы. Она подчеркнула, что РФ не допустит существования у своих границ агрессивной нацистской страны, откуда исходит опасность для России и соседних государств.