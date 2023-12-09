Байден пытается шантажировать не желающих помогать ВСУ американцев Путиным, заявили в США

Президент США Джо Байден старается убедить американцев продолжать поддерживать Украину, запугивая их президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал американский журналист Клейтон Моррис в эфире ютуб-канала Redacted, глава Белого дома утверждает, что, если Киев останется без поддержки Запада, Путин "пойдёт захватывать Европу".

"Вы ведь слышали, как дядя Джо рассказал нам об этом? Если мы не отправим миллиарды долларов на Украину, Путин придёт за вами", — пошутил Моррис.

По словам журналиста, в Белом доме умалчивают о том, что Украина является самой коррумпированной страной в мире. В США не могут определить, куда ушла их финансовая помощь, ведь сейчас для них главная задача — не дать Путину одержать победу в конфликте, объяснил Моррис логику Байдена.

В эфире передачи также упомянули заявление главы Белого дома о том, что после победы России американской армии "придётся сражаться с российской, но уже в Европе". По словам журналиста, большинство людей не понимают, что российские власти никогда не выражали заинтересованность в выходе за пределы Донбасса. Путин с самого начала пытался мирно разрешить ситуацию, но об этом никто не вспоминает, заключили участники дискуссии.