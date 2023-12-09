В США рассказали, что посеяло хаос в рядах ВСУ
NYT: У ВСУ начинается хаос в планировании из-за неопределённости в помощи США
Неопределённость по поводу помощи от Соединённых Штатов мешает киевскому режиму планировать свои действия на фронте. Об этом в интервью газете New York Times рассказал аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.
Дело в том, что отсутствие конкретики у США по вопросу предоставления помощи вызывает неопределённость у бойцов ВСУ. Они не знают, на какое число снарядов могут рассчитывать, и в связи с этим им не удаётся распланировать будущие действия.
"Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте", — пишет агентство.
Помимо того, журналисты подчеркнули, что американцы уже давно активно снижают помощь киевскому режиму. По данным издания, в январе текущего года Вашингтон предоставил Киеву 2,8 миллиарда долларов, а в конце сентября объём помощи упал до сотен миллионов. Представители СМИ предполагают, что Минобороны США пытается растянуть оставшиеся средства на как можно более долгий срок.
Ранее Лайф писал, что Белый дом рассматривает компромиссные варианты в сфере миграционной политики, чтобы конгрессмены-республиканцы одобрили финансирование Украины. Это произошло после секретного брифинга о помощи Киеву, который закончился скандалом, и республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта, а в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.
Getty Images / John Moore