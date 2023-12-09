Неопределённость по поводу помощи от Соединённых Штатов мешает киевскому режиму планировать свои действия на фронте. Об этом в интервью газете New York Times рассказал аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Дело в том, что отсутствие конкретики у США по вопросу предоставления помощи вызывает неопределённость у бойцов ВСУ. Они не знают, на какое число снарядов могут рассчитывать, и в связи с этим им не удаётся распланировать будущие действия.

"Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте", — пишет агентство.