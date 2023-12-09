Обсуждение помощи Киеву едва не обернулось мордобоем депутатов в Болгарии

В парламенте Болгарии жаркие дискуссии возникли на фоне поставки на Украину списанных БТР, передаёт издание Blitz. Депутаты настолько сильно ругались в зале пленарных заседаний, что едва не подрались.

На протяжении всего заседания парламентарии активно спорили по вопросу предоставления Киеву списанной техники. Так, например, лидер местной оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов возмутился тем, что страна "отдаёт миллиарды" Киеву за счёт собственных граждан. Он подчеркнул, что Украина является "пропавшей страной", которая ведёт войну против собственного населения и совершает геноцид, а Болгария, тем временем, отдаёт ей миллиарды.

"Украина — это пропавшая страна, которая ведёт войну против собственного населения и проводит против него геноцид. Это страна, которая пропагандирует нацистскую идеологию. Все это в настоящее время является показательным, потому что государственная измена — это ситуация, с которой больше никогда нельзя мириться", — заявил депутат, говоря о помощи Киеву.

Во время его выступления его однопартиец Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов группы подбежал к месту, где сидел народный избранник Манол Пейков и набросились на него.

"Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой", — пишет агенство и указывает, что теперь поведение депутатов будет рассматривать председательский совет.