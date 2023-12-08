Парламент Болгарии отменил запрет президента на передачу Киеву бронетехники
Парламент Болгарии отклонил вето президента республики Румена Радева на передачу Украине старых бронетранспортёров (БТР). За отмену запрета проголосовали 145 парламентариев, против — 55. Трансляция заседания велась на сайте болгарского парламента.
Ранее Радев наложил вето на поставку Украине военной техники. По его мнению, старой бронетехнике можно найти применение и в самой Болгарии. К примеру, при охране границы или при борьбе со стихийными бедствиями. Само соглашение о передаче украинцам бронетехники, напомним, было одобрено летом текущего года. БТР, которые планируется отправить ВСУ, около 40 лет. В болгарском МВД их назвали устаревшими. По данным украинских СМИ, София должна отправить Киеву около сотни боевых машин вместе с вооружением и запчастями. Вероятнее всего, речь идёт о советских БТР-60.
Как ранее сообщал Лайф, запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения. Всему виной споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих трудностей внутри страны, в частности проблем с мигрантами. Секретный брифинг о помощи Киеву, состоявшийся на днях в Конгрессе, закончился скандалом, и республиканцы попросту покинули совещание. В итоге Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от Вашингтона.