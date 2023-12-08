Парламент Болгарии отменил запрет президента на передачу Киеву бронетехники

Ранее Радев наложил вето на поставку Украине военной техники. По его мнению, старой бронетехнике можно найти применение и в самой Болгарии. К примеру, при охране границы или при борьбе со стихийными бедствиями. Само соглашение о передаче украинцам бронетехники, напомним, было одобрено летом текущего года. БТР, которые планируется отправить ВСУ, около 40 лет. В болгарском МВД их назвали устаревшими. По данным украинских СМИ, София должна отправить Киеву около сотни боевых машин вместе с вооружением и запчастями. Вероятнее всего, речь идёт о советских БТР-60.