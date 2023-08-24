Регион

Уведомления отключены

24 августа, 01:49

Раскрыт главный недостаток болгарской бронетехники, несущий гибель для ВСУ

Forbes: Передаваемые ВСУ болгарские БТР-60 легко поражаются даже из пулемёта

Власти Болгарии приняли решение о передаче Киеву партии БТР-60 с настолько слабой бронёй, что её можно пробить даже из пулемёта. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Колёсный бронетранспортёр БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортёром в основном только по названию. Да, он на колёсах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени", — заявил аналитик.

Эксперт утверждает, что никакие модификации БТР-60 не смогли избавиться от главного изъяна этой машины — девятимиллиметровой брони, которая пробивается даже из пулемёта. Также Экс подчеркнул, что ненасытность Украины подтверждается её готовностью принять на вооружение сотню старых подобных бронемашин.

Пресс-секретарь Зеленского подправил его слова о шведских Gripen

Пресс-секретарь Зеленского подправил его слова о шведских Gripen

Ранее Лайф писал, что Украина должна соответствовать определённым критериям, чтобы США дали согласие на передачу ей истребителей F-16. В числе требований заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала обучение английскому языку и логистику на местах.

Обложка ©

Unsplash

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров