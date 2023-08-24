Раскрыт главный недостаток болгарской бронетехники, несущий гибель для ВСУ
Forbes: Передаваемые ВСУ болгарские БТР-60 легко поражаются даже из пулемёта
Власти Болгарии приняли решение о передаче Киеву партии БТР-60 с настолько слабой бронёй, что её можно пробить даже из пулемёта. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Колёсный бронетранспортёр БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортёром в основном только по названию. Да, он на колёсах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени", — заявил аналитик.
Эксперт утверждает, что никакие модификации БТР-60 не смогли избавиться от главного изъяна этой машины — девятимиллиметровой брони, которая пробивается даже из пулемёта. Также Экс подчеркнул, что ненасытность Украины подтверждается её готовностью принять на вооружение сотню старых подобных бронемашин.
Ранее Лайф писал, что Украина должна соответствовать определённым критериям, чтобы США дали согласие на передачу ей истребителей F-16. В числе требований заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала обучение английскому языку и логистику на местах.
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