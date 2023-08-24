Раскрыт главный недостаток болгарской бронетехники, несущий гибель для ВСУ

Власти Болгарии приняли решение о передаче Киеву партии БТР-60 с настолько слабой бронёй, что её можно пробить даже из пулемёта. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Колёсный бронетранспортёр БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортёром в основном только по названию. Да, он на колёсах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени", — заявил аналитик.

Эксперт утверждает, что никакие модификации БТР-60 не смогли избавиться от главного изъяна этой машины — девятимиллиметровой брони, которая пробивается даже из пулемёта. Также Экс подчеркнул, что ненасытность Украины подтверждается её готовностью принять на вооружение сотню старых подобных бронемашин.