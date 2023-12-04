Президент Болгарии заблокировал передачу Киеву списанной бронетехники
Президент Болгарии Радев наложил вето на передачу Украине ста списанных БТР
БТР-60ПБ-МД1. Обложка © Wikipedia / Spc. Samantha Hall
Президент Болгарии Румен Радев отказался безвозмездно передать Украине списанную бронетехнику, он наложил вето на соглашение, одобренное Народным собранием (Парламентом) страны 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба болгарского лидера.
"Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях", — отметил Радев.
Он подчеркнул, что главным приоритетом должны быть жизнь и здоровье граждан Болгарии. Также Радев считает, что депутаты Парламента не смогли объективно оценить, является ли "предоставляемая техника утратившей необходимость".
Парламент Болгарии 22 ноября одобрил договор между МВД страны и Минобороны Украины о передаче сотни старых бронетранспортёров. За проголосовали 152 депутата правящего большинства, против — 57 представителей оппозиции. Соглашение подразумевало отправку техники вместе с вооружением и запчастями. Данные БТР были произведены около 40 лет назад и хранятся на складах.
Напомним, о планах Болгарии отправить Украине бронемашины стало известно в июле. Ранее западные эксперты отмечали, что эта техника имеет один большой недостаток. Она легко поражается даже из пулемёта.