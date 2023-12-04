Президент Болгарии заблокировал передачу Киеву списанной бронетехники

Президент Болгарии Румен Радев отказался безвозмездно передать Украине списанную бронетехнику, он наложил вето на соглашение, одобренное Народным собранием (Парламентом) страны 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба болгарского лидера.

"Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях", — отметил Радев.

Он подчеркнул, что главным приоритетом должны быть жизнь и здоровье граждан Болгарии. Также Радев считает, что депутаты Парламента не смогли объективно оценить, является ли "предоставляемая техника утратившей необходимость".