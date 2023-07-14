Болгария готова передать Киеву до 100 бронемашин со складов МВД

Болгария готова передать Украине порядка 100 бронемашин со складов МВД. Об этом передаёт телеканал bTV, ссылаясь на инициативу парламента.

Речь идёт о пакете военной и технической помощи, согласованном в конце июня министрами Болгарии. Причём изначально он не включал в себя бронетехнику.

"Мы выступаем с инициативой передать Украине бронемашины со складов МВД без ущерба для армейских резервов. Мы вынесем этот проект на рассмотрение парламента. Речь идёт примерно о 100 единицах техники, в основном это БТР", — заявил депутат Ивайло Мирчев.

Он также подчеркнул, что инициативу уже поддержали премьер Николай Денков, МВД, Минобороны и парламентские фракции, составляющие большинство в Народном собрании. По словам депутата, МВД приобрело бронетехнику после так называемого Возродительного процесса (политика принудительной ассимиляции мусульманского населения, которая проводилась в 1984–1989 годы), но эти машины никто никогда не пускал в ход.