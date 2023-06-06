Австралия собирается передать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами

Бронированные машины Hawkei, которые Австралия планирует поставить Украине, имеют неисправные тормоза. Как пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники, киевские власти в курсе поломки, но она их совсем не беспокоит.

"Договорённость была достигнута, но соглашение ещё не было обработано через официальные системы Канберры", — говорится в сообщении издания.

Издание уточняет, что австралийская сторона изначально была против этих поставок из-за неисправности тормозов, так как в дальнейшем это повлечёт необходимость дополнять партии большим количеством запчастей. В то же время в Минобороны Украины ответили, что проблемы с тормозами их не волнуют. Там добавили, что Hawkei стали "новой влюблённостью" ВСУ.