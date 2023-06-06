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6 июня, 02:08

Австралия собирается передать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами

SMH: Австралия хочет передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами

Бронированные машины Hawkei, которые Австралия планирует поставить Украине, имеют неисправные тормоза. Как пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники, киевские власти в курсе поломки, но она их совсем не беспокоит.

"Договорённость была достигнута, но соглашение ещё не было обработано через официальные системы Канберры", — говорится в сообщении издания.

Издание уточняет, что австралийская сторона изначально была против этих поставок из-за неисправности тормозов, так как в дальнейшем это повлечёт необходимость дополнять партии большим количеством запчастей. В то же время в Минобороны Украины ответили, что проблемы с тормозами их не волнуют. Там добавили, что Hawkei стали "новой влюблённостью" ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что Франция намерена оснастить ВСУ лёгкими танками AMX-10RC. Париж подчеркнул приверженность поддержке Киева в сфере ПВО, правда, конкретных мер в этом направлении озвучено не было.

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Wikipedia / Nick-D

Арина Родионова
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