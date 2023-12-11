В Совфеде высказались об идеальном преемнике Зеленского
Джабаров: На место Зеленского нужно выбирать человека не из нынешней власти
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Dursun Aydemir
Украину после Владимира Зеленского должен возглавить человек, не связанный с нынешней властью, заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что все известные украинские политики почти не отличаются, так как западное влияние подействовало на всех одинаково.
"Залужный, Буданов, Ермак, Арестович и Кличко — все они птицы одного неонацистского гнезда. И если кто-то из них придёт на замену Зеленскому, ситуация на Украине никак не изменится", — объяснил сенатор в беседе с NEWS.ru.
По его словам, одни из них будут лучше Зеленского, другие — хуже, но ситуация сильно не изменится, так как все эти кандидаты продолжат выполнять требования Запада. Политик отметил, что даже партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" себя дискредитировала, так же как и коммунисты.
Он считает, что украинский народ должен выбрать новую, неизвестную фигуру, которая будет помогать мирным гражданам. Преемник, в отличие от Зеленского, должен прекратить делать из Незалежной антироссийский проект и привести её в позицию нейтрального государства, заключил Джабаров.
Напомним, что СМИ и общество на Украине заметили конфликт между Зеленским и Залужным после того, как генерал в интервью журналу The Economist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки генерала. Конфликт дошёл даже до США: ранее представители Киева и Вашингтона обсуждали ситуацию во время встречи.