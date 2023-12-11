Украину после Владимира Зеленского должен возглавить человек, не связанный с нынешней властью, заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что все известные украинские политики почти не отличаются, так как западное влияние подействовало на всех одинаково.

"Залужный, Буданов, Ермак, Арестович и Кличко — все они птицы одного неонацистского гнезда. И если кто-то из них придёт на замену Зеленскому, ситуация на Украине никак не изменится", — объяснил сенатор в беседе с NEWS.ru.

По его словам, одни из них будут лучше Зеленского, другие — хуже, но ситуация сильно не изменится, так как все эти кандидаты продолжат выполнять требования Запада. Политик отметил, что даже партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" себя дискредитировала, так же как и коммунисты.