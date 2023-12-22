Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о гарантированном захвате Крыма является криком отчаяния. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По оценке американских экспертов, продолжил Мурадов, украинцы уже находятся в коматозном состоянии, их судьба "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.

Напомним, в интервью Bild Рустем Умеров заявил о полной уверенности в том, что ВСУ смогут захватить Крым. По словам министра обороны Незалежной, это является "стратегической целью" Киева.