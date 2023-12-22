"Крик отчаяния": В Крыму осадили мечтающего о захвате полуострова главу Минобороны Украины
Постпред Крыма Мурадов: План ВСУ по захвату полуострова является криком отчаяния
Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о гарантированном захвате Крыма является криком отчаяния. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По оценке американских экспертов, продолжил Мурадов, украинцы уже находятся в коматозном состоянии, их судьба "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.
Напомним, в интервью Bild Рустем Умеров заявил о полной уверенности в том, что ВСУ смогут захватить Крым. По словам министра обороны Незалежной, это является "стратегической целью" Киева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни. По его словам, нашей стране ничего не оставалось, кроме как действовать.
Unsplash / Dmitry Bogatyrev