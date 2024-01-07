Япония даст НАТО почти $40 млн на ловушки дронов для Украины

Япония внесёт в фонд НАТО 37 миллионов долларов на противодронные системы для Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел азиатского государства Ёко Камикава в ходе своего визита в Киев.

Как пишет агентство Kyodo, на Украине глава МИД Японии встретится с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Камикава собирается "подчеркнуть позицию Японии по продолжению поддержки Украины" на фоне усталости мира.