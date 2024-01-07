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7 января, 13:57

Япония даст НАТО почти $40 млн на ловушки дронов для Украины

Япония внесёт в фонд НАТО 37 млн долларов на противодронные системы для Украины

Япония внесёт в фонд НАТО 37 миллионов долларов на противодронные системы для Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел азиатского государства Ёко Камикава в ходе своего визита в Киев.

Как пишет агентство Kyodo, на Украине глава МИД Японии встретится с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Камикава собирается "подчеркнуть позицию Японии по продолжению поддержки Украины" на фоне усталости мира.

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Напомним, Ёко Камикава прибыла на Украину сегодня утром. Поездка японского министра в Незалежную не анонсировалась.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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