Япония подготовила рекордный военный бюджет на 2024 год

Японский кабмин намерен одобрить военный бюджет на следующий год на 7,7 триллиона иен (более 54 миллиардов долларов). Как пишет Kyodo, такая сумма является рекордной для подобных финансовых планов страны.

"Япония принимает окончательные меры по выделению рекордного оборонного бюджета в размере 7,7 триллиона иен на 2024 финансовый год в рамках плана интенсивного наращивания вооружений в условиях сложной региональной обстановки в области безопасности", — отмечает агентство.

Данная сумма превышает бюджет на этот год — более 47 миллиардов долларов. При этом японский кабмин ещё не принял решения по поводу источника финансирования. Отметим, что до конца 2024-го в стране хотят создать штаб объединённого командования сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил самообороны. В следующем году Япония планирует приступить к разработке эсминца с системой Aegis — преемника наземных Aegis Ashore.