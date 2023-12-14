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14 декабря, 05:59

Великобритания, Япония и Италия решили создать инновационный стелс-истребитель

Великобритания, Япония и Италия договорились разработать инновационный сверхзвуковой стелс-истребитель, сообщили в пресс-службе правительства Соединённого королевства. Самолёт должен подняться в воздух к 2035 году.

"Великобритания подписывает международный договор с Японией и Италией о будущей программе боевой авиации, целью которой является разработка инновационного истребителя-невидимки со сверхзвуковыми возможностями", — говорится в опубликованном сообщении.

Указывается, что боевой самолёт призван стать одним из самых передовых в мире и должен быть оснащён мощным радаром, который сможет предоставить в десять тысяч раз больше данных, чем существующие конкурентные системы. Головной офис проекта решено создать в Великобритании, разработку возглавит BAE Systems в тесном сотрудничестве с Rolls-Royce, Leonardo UK и другими.

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Обложка ©

Unsplash / Lawrence Hookham

Матвей Константинов
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