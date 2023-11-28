Российский истребитель получит на вооружение бортовые дроны
РИА "Новости": Для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он возьмёт на борт
Российский истребитель Су-57. Обложка © Shutterstock
Для истребителя пятого поколения Су-57 изготовлены мини-БПЛА, которые он сможет нести на борту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Речь идёт об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. Самолёт сможет нести их на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Так, если Су-57 сбросит несколько десятков устройств, то это позволит истребителю прорвать противовоздушную оборону противника. Это получится сделать за счёт перегрузки её информационных каналов и сосредоточенного удара по системам врага.
Напомним, что Су-57 создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и может маневрировать с сильными перегрузками.
Ранее Лайф писал, что для Су-57 создали новейшую крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах она имеет сопоставимую дальность с изделиями, применяемыми в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.