Российский истребитель получит на вооружение бортовые дроны

Для истребителя пятого поколения Су-57 изготовлены мини-БПЛА, которые он сможет нести на борту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Речь идёт об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. Самолёт сможет нести их на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Так, если Су-57 сбросит несколько десятков устройств, то это позволит истребителю прорвать противовоздушную оборону противника. Это получится сделать за счёт перегрузки её информационных каналов и сосредоточенного удара по системам врага.

Напомним, что Су-57 создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и может маневрировать с сильными перегрузками.