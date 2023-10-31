Су-57 обзавёлся новым смертоносным оружием, способным бить на 600 и более километров

Для истребителя пятого поколения Су-57 создали новейшую крылатую ракету большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что существенного снижения габаритов изделия удалось добиться благодаря "идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применению нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя". К слову, к таким боеприпасам относятся те, что могут поразить цель на расстоянии более 600 километров.