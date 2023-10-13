В США испугались российского истребителя с мощнейшим в своём поколении вооружением

Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги и оснащён мощнейшим вооружением в своём поколении. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.

Одним из главных преимуществ Су-57 аналитики называют возможность использовать ракету Р-37М. За счёт неё, по их оценке, российский истребитель способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги.

"Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", — пишет автор.

В статье отмечается высокое разнообразие и дальность применяемых самолётом ракет "воздух – земля". В будущем эти истребители смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал", считает автор.