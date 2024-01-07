Глава МИД Японии неожиданно прибыла в Киев на фоне споров о ПВО Patriot
Глава МИД Японии Камикава прибыла на Украину
Глава МИД Японии Ёко Камикава. Обложка © ТАСС / Zuma
Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава прибыла в Киев, сообщили в пресс-службе МИД азиатского государства. Она проведёт встречу со своим коллегой из Незалежной Дмитрием Кулебой.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что визит подчеркнёт решимость Токио в содействии восстановлению Украины. А 19 февраля в японской столице, как ожидается, пройдёт межгосударственная конференция по помощи Незалежной, которую посетит её премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее американские эксперты усомнились в правильности передачи Японией зенитных ракет комплекса Patriot для помощи Украине. Указывается, что азиатское государство и так испытывает их недостаток.