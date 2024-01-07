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7 января, 06:44

Глава МИД Японии неожиданно прибыла в Киев на фоне споров о ПВО Patriot

Глава МИД Японии Камикава прибыла на Украину

Глава МИД Японии Ёко Камикава. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава МИД Японии Ёко Камикава. Обложка © ТАСС / Zuma

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава прибыла в Киев, сообщили в пресс-службе МИД азиатского государства. Она проведёт встречу со своим коллегой из Незалежной Дмитрием Кулебой.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что визит подчеркнёт решимость Токио в содействии восстановлению Украины. А 19 февраля в японской столице, как ожидается, пройдёт межгосударственная конференция по помощи Незалежной, которую посетит её премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Ранее американские эксперты усомнились в правильности передачи Японией зенитных ракет комплекса Patriot для помощи Украине. Указывается, что азиатское государство и так испытывает их недостаток.

Матвей Константинов
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