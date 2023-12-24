Передачу Токио зенитных ракет Америке назвали фундаментальной ошибкой

Япония напрасно передала США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи Украине. Об этом заявили американские эксперты в интервью для японского журнала Nikkei Asia.

"Он (премьер Японии Фумио Кисида. — Прим. Лайфа) совершил фундаментальную ошибку, пойдя на поводу у администрации Байдена, отдающей приоритет Европе", — отметил бывший заместитель министра обороны США Элдридж Колби, добавив, что американский ВПК из-за Украины отвлекается от решения более важных задач.

По словам старшего научного сотрудника международного Фонда Карнеги* Джениффер Каванах, Япония уже испытывает недостаток ЗРК для защиты собственных авиабаз. Дополнительное сокращение средств ПВО из-за отправки ракет в США весьма рискованно и является "недальновидным решением".

Ранее сообщалось, что Россия объявила Японии решительный протест из-за безответственной политики Кисиды. В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают военные учения с США и Австралией на острове Хоккайдо как угрозу безопасности страны.