Россия объявила Японии решительный протест из-за безответственной политики Кисиды

Москва 18 декабря объявила японскому посольству протест из-за военных учений с США и Австралией на острове Хоккайдо у границ России. В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают такую провокацию как угрозу безопасности страны.

"Предупредили, что безответственная политика администрации [Фумио] Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряжённости в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны", — отметили в министерстве в четверг, 21 декабря.