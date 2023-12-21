Россия объявила Японии решительный протест из-за безответственной политики Кисиды
МИД РФ заявил Японии решительный протест из-за учений с США и Австралией
Москва 18 декабря объявила японскому посольству протест из-за военных учений с США и Австралией на острове Хоккайдо у границ России. В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают такую провокацию как угрозу безопасности страны.
"Предупредили, что безответственная политика администрации [Фумио] Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряжённости в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны", — отметили в министерстве в четверг, 21 декабря.
Ранее Россия также выразила Австралии протест из-за учений "Яма Сакура – 85". В МИД РФ предупредили, что безоглядная приверженность кабинета австралийского премьера Энтони Альбанезе военно-политическим альянсам с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации напряжённости в регионе.
ТАСС / Валерий Шарифулин