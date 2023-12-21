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21 декабря, 14:13

Россия объявила Японии решительный протест из-за безответственной политики Кисиды

МИД РФ заявил Японии решительный протест из-за учений с США и Австралией

Москва 18 декабря объявила японскому посольству протест из-за военных учений с США и Австралией на острове Хоккайдо у границ России. В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают такую провокацию как угрозу безопасности страны.

"Предупредили, что безответственная политика администрации [Фумио] Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряжённости в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны", — отметили в министерстве в четверг, 21 декабря.

Ранее Россия также выразила Австралии протест из-за учений "Яма Сакура – 85". В МИД РФ предупредили, что безоглядная приверженность кабинета австралийского премьера Энтони Альбанезе военно-политическим альянсам с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации напряжённости в регионе.

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США и Япония регулярно проводят учения в Тихоокеанском регионе. Ранее Москва уже выражала Токио протест из-за этого.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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