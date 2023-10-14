США и Япония начали военные учения вблизи Тайваня

США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе, юге Японии и на северном острове Хоккайдо, сообщил канал NHK. Планируется, что военные будут отрабатывать оборону удалённых островов.

Издание сообщило, что учения продлятся до конца октября, в них примут участие 6,4 тысячи человек. Учения стартовали в городе Кумамото.

"Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона", — подчеркнул командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ.