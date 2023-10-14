Регион

Уведомления отключены

14 октября, 11:13

США и Япония начали военные учения вблизи Тайваня

NHK: США и Япония начали крупномасштабные учения на юго-западе и юге Японии

США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе, юге Японии и на северном острове Хоккайдо, сообщил канал NHK. Планируется, что военные будут отрабатывать оборону удалённых островов.

Издание сообщило, что учения продлятся до конца октября, в них примут участие 6,4 тысячи человек. Учения стартовали в городе Кумамото.

"Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона", — подчеркнул командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ.

Также в издании отметили, что впервые американские военные развернутся на острове Исигаки на Окинаве, граничащим с Тайванем.

Лавров уличил Запад в создании военных союзов на Востоке

Лавров уличил Запад в создании военных союзов на Востоке

Ранее МИД РФ выразил официальный протест Токио из-за проведения масштабных японо-американских военных учений вблизи российских границ. В ведомстве также заявили, что учения Steadfast Defender, которые НАТО хочет провести весной 2024 года, носят всё более провокационный и агрессивный характер.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Chung Sung-Jun

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров