5 новых видов оружия и боевой техники России, которым Западу на Украине нечего противопоставить
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Боевые роботы-самоходки, "стрелы смерти", воздушные охотники за HIMARS — Лайф собрал пять видов поступивших недавно в российские войска нового оружия и техники, для которых у ВСУ нет ответа.
Самоходная гаубица "Коалиция-СВ". Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Успехи Российской армии в специальной военной операции на Украине обеспечены не только мужеством и отвагой наших бойцов, но и в значительной степени тем, что Вооружённые силы России оперативно снабжаются новейшими образцами вооружений и боевой техники. "Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — заявил ещё до начала спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. С тех пор российский ВПК значительно нарастил поставки в войска новейшей техники и вооружений.
"Стрелы смерти"
В ноябре в Интернете появилось видео о применении Армией России под Авдеевкой против бронетехники ВСУ новых боевых элементов индивидуального наведения "Мотив". На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая её. Не случайно их уже прозвали "стрелами смерти".
Видео © t.me / Военная хроника
Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. "Умный" боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортёр и пикирует на него с большой скоростью. Кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более десяти сантиметров.
Боевые элементы "Мотив" входят в состав кассетных боеприпасов реактивных систем "Смерч", "Торнадо-С", а также кассетных авиабомб РБК-500 и планирующих авиабомб ПБК-500. "Смерч" и "Торнадо-С" сами по себе — оружие грозное. А теперь дальнобойные реактивные системы получили ещё и "умные" боевые элементы индивидуального наведения.
"Стрелы смерти" реактивных систем "Смерч". Фото © ТАСС / Zuma / Sgt. James Larimer
САУ "Коалиция"
Появившаяся в декабре у российских войск в зоне специальной военной операции самоходная артиллерийская установка "Коалиция" уже первыми своими залпами начала сеять панику в рядах противника. Относительно спокойная жизнь украинских артиллеристов с появлением этого оружия в зоне боевых действий закончилась.
Видео © t.me / Спецоперация Z
До последнего времени Армия России уступала противнику в контрбатарейной борьбе, поскольку имеющиеся в распоряжении Российской армии артиллерийские системы советского образца были по советским стандартам рассчитаны в основном на дальность в 20 км, а натовские системы имеют дальность в 30–35 км. И имея преимущество в 15 км, украинские артиллеристы могли поражать наши позиции с недостижимой для нашей артиллерии дальности.
Теперь этот разрыв нивелирован, поскольку "Коалиция" способна поражать цели на расстоянии в 70 км. Неудивительно, что первым применением этой самоходки на линии боевого соприкосновения стало ведение контрбатарейной борьбы, в ходе которой были уничтожены артиллерийские установки противника.
"Коалиция" представляет собой 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка Т-90. Экипаж — три человека. Возимый боезапас — 70 снарядов. Скорострельность до 16 выстрелов в минуту, что выше, чем у у аналогичных по калибру западных орудий. Процесс формирования выстрела и заряжения орудия производятся в автоматическом режиме, без участия экипажа.
Основным вооружением является 152-миллиметровое орудие. В основной боекомплект "Коалиции" входят осколочно-фугасные снаряды, а также управляемые, созданные на основе снаряда "Краснополь". "Коалиция" оснащена системой автоматизированного управления процессами наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования САУ. Пока эта система в зоне СВО имеется в единичных экземплярах, но, как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны, "Коалиция-СВ" уже запущена в серийное производство.
— Фактически это боевой робот, отличительной чертой этого самоходного артиллерийского орудия является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной, — рассказали в госкорпорации "Ростех", производящей эту боевую систему.
Дрон-камикадзе "Италмас"
Ударный беспилотник "Италмас". Фото © ВГТРК / ГТК "Телеканал "Россия" / "Вести в 20:00"
Российские оружейники модернизировали дрон-камикадзе "Герань" и на его основе создали новый аппарат — "Италмас". Он легче "Герани" и работает на газе, что позволило сделать его незаметнее.
Внесены определённые изменения в конструктив беспилотного аппарата — он стал с крыльями. Размах крыльев достигает двух метров. Сами крылья используются в качестве топливных баков, что позволяет разместить достаточно большое количество топлива
Дальность полёта нового дрона-камикадзе превышает 200 километров. На фронте "Италмас" будет участвовать в контрбатарейной борьбе, поскольку легко может дотянуться до американских HIMARS, которые сложно поймать и уничтожить. А кроме того, беспилотник способен работать в дальнем тылу врага и охотиться за натовскими средствами противовоздушной обороны.
Тяжёлая огнемётная система второго поколения "Тосочка"
В дополнение к уже имеющимся в распоряжении российских войск тяжёлым огнемётным системам ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк" в ноябре в зоне боевых действий появилась новая тяжёлая огнемётная система второго поколения ТОС-2 "Тосочка". Укрытия типа блиндажей и бетонных огневых точек бесполезны против термобарического снаряда "Тосочки". Не спрятаться подразделению противника и в лесополосе. Залп "Тосочки" уничтожит его вместе с лесом. В НАТО, не имеющем подобных систем, даже пытались приравнять российские огнемётные системы к оружию массового поражения, чтобы с помощью международных соглашений регулировать их производство.
— В связи с большой ударной силой, выжиганием всего живого на большом квадрате США и европейские страны заявляют о том, что это самое мощное оружие, которое является неядерным, но наносит достаточно большой урон, — отмечает военный обозреватель Александр Бутырин.
Количество ракет в "Тосочке" меньше, чем у "Солнцепёка", — 18 вместо 24. Но это, во-первых, позволило значительно облегчить машину и поставить её вместо гусеничной на колёсную базу "Урал", что значительно увеличило её скорость и мобильность. А во вторых, увеличение мощности зарядов помогло не только не сократить, но и увеличить зону поражения.
Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" и система дистанционного минирования ИСДМ (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Щербак
Теперь она составляет шесть гектаров, у её предшественников "Буратино" и "Солнцепёка" — четыре гектара. Кроме того, увеличилась и дальность стрельбы. Она составляет до 15 км, что вдвое больше, чем у "Солнцепёка", и в два с половиной раза, чем у "Буратино".
Электромагнитное оружие
Новейшей и очень перспективной разработкой российских оружейников является электромагнитное оружие, которое наносит удар электромагнитным импульсом. И это очень тревожит западных специалистов. Советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев подтвердил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) "существуют и очень эффективно развиваются". В частности, ими планируется вооружать российские беспилотные самолёты шестого поколения.
Россия обладает рядом неядерных ЭМИ-боеприпасов, которые могут быть запущены с земли с помощью специализированных снарядов
Выступая 19 декабря на коллегии Министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия и впредь будет обеспечиваться новейшими вооружениями и необходимой техникой. Он отметил, что в 2023 году поставки вооружения и техники в российские войска увеличились втрое по сравнению с прошлым годом.
Наши оборонщики быстрее — а в этом смысл сегодняшних конфликтов, — быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя