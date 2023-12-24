5 новых видов оружия и боевой техники России, которым Западу на Украине нечего противопоставить Оглавление "Стрелы смерти" САУ "Коалиция" Дрон-камикадзе "Италмас" Тяжёлая огнемётная система второго поколения "Тосочка" Электромагнитное оружие Боевые роботы-самоходки, "стрелы смерти", воздушные охотники за HIMARS — Лайф собрал пять видов поступивших недавно в российские войска нового оружия и техники, для которых у ВСУ нет ответа. 62961 62961 Самоходная гаубица "Коалиция-СВ". Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Успехи Российской армии в специальной военной операции на Украине обеспечены не только мужеством и отвагой наших бойцов, но и в значительной степени тем, что Вооружённые силы России оперативно снабжаются новейшими образцами вооружений и боевой техники. "Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — заявил ещё до начала спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. С тех пор российский ВПК значительно нарастил поставки в войска новейшей техники и вооружений.

"Стрелы смерти"

В ноябре в Интернете появилось видео о применении Армией России под Авдеевкой против бронетехники ВСУ новых боевых элементов индивидуального наведения "Мотив". На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая её. Не случайно их уже прозвали "стрелами смерти".

Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. "Умный" боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортёр и пикирует на него с большой скоростью. Кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более десяти сантиметров.

Боевые элементы "Мотив" входят в состав кассетных боеприпасов реактивных систем "Смерч", "Торнадо-С", а также кассетных авиабомб РБК-500 и планирующих авиабомб ПБК-500. "Смерч" и "Торнадо-С" сами по себе — оружие грозное. А теперь дальнобойные реактивные системы получили ещё и "умные" боевые элементы индивидуального наведения.

"Стрелы смерти" реактивных систем "Смерч". Фото © ТАСС / Zuma / Sgt. James Larimer

САУ "Коалиция"

Появившаяся в декабре у российских войск в зоне специальной военной операции самоходная артиллерийская установка "Коалиция" уже первыми своими залпами начала сеять панику в рядах противника. Относительно спокойная жизнь украинских артиллеристов с появлением этого оружия в зоне боевых действий закончилась.

До последнего времени Армия России уступала противнику в контрбатарейной борьбе, поскольку имеющиеся в распоряжении Российской армии артиллерийские системы советского образца были по советским стандартам рассчитаны в основном на дальность в 20 км, а натовские системы имеют дальность в 30–35 км. И имея преимущество в 15 км, украинские артиллеристы могли поражать наши позиции с недостижимой для нашей артиллерии дальности.

Теперь этот разрыв нивелирован, поскольку "Коалиция" способна поражать цели на расстоянии в 70 км. Неудивительно, что первым применением этой самоходки на линии боевого соприкосновения стало ведение контрбатарейной борьбы, в ходе которой были уничтожены артиллерийские установки противника.

"Коалиция" представляет собой 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка Т-90. Экипаж — три человека. Возимый боезапас — 70 снарядов. Скорострельность до 16 выстрелов в минуту, что выше, чем у у аналогичных по калибру западных орудий. Процесс формирования выстрела и заряжения орудия производятся в автоматическом режиме, без участия экипажа.

Основным вооружением является 152-миллиметровое орудие. В основной боекомплект "Коалиции" входят осколочно-фугасные снаряды, а также управляемые, созданные на основе снаряда "Краснополь". "Коалиция" оснащена системой автоматизированного управления процессами наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования САУ. Пока эта система в зоне СВО имеется в единичных экземплярах, но, как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны, "Коалиция-СВ" уже запущена в серийное производство.

— Фактически это боевой робот, отличительной чертой этого самоходного артиллерийского орудия является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной, — рассказали в госкорпорации "Ростех", производящей эту боевую систему.

Дрон-камикадзе "Италмас"

Российские оружейники модернизировали дрон-камикадзе "Герань" и на его основе создали новый аппарат — "Италмас". Он легче "Герани" и работает на газе, что позволило сделать его незаметнее.

Внесены определённые изменения в конструктив беспилотного аппарата — он стал с крыльями. Размах крыльев достигает двух метров. Сами крылья используются в качестве топливных баков, что позволяет разместить достаточно большое количество топлива Александр Бутырин Военный обозреватель

Дальность полёта нового дрона-камикадзе превышает 200 километров. На фронте "Италмас" будет участвовать в контрбатарейной борьбе, поскольку легко может дотянуться до американских HIMARS, которые сложно поймать и уничтожить. А кроме того, беспилотник способен работать в дальнем тылу врага и охотиться за натовскими средствами противовоздушной обороны.

Тяжёлая огнемётная система второго поколения "Тосочка"

В дополнение к уже имеющимся в распоряжении российских войск тяжёлым огнемётным системам ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк" в ноябре в зоне боевых действий появилась новая тяжёлая огнемётная система второго поколения ТОС-2 "Тосочка". Укрытия типа блиндажей и бетонных огневых точек бесполезны против термобарического снаряда "Тосочки". Не спрятаться подразделению противника и в лесополосе. Залп "Тосочки" уничтожит его вместе с лесом. В НАТО, не имеющем подобных систем, даже пытались приравнять российские огнемётные системы к оружию массового поражения, чтобы с помощью международных соглашений регулировать их производство.

— В связи с большой ударной силой, выжиганием всего живого на большом квадрате США и европейские страны заявляют о том, что это самое мощное оружие, которое является неядерным, но наносит достаточно большой урон, — отмечает военный обозреватель Александр Бутырин.

Количество ракет в "Тосочке" меньше, чем у "Солнцепёка", — 18 вместо 24. Но это, во-первых, позволило значительно облегчить машину и поставить её вместо гусеничной на колёсную базу "Урал", что значительно увеличило её скорость и мобильность. А во вторых, увеличение мощности зарядов помогло не только не сократить, но и увеличить зону поражения.

Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" и система дистанционного минирования ИСДМ (слева направо). Фото © ТАСС / Александр Щербак

Теперь она составляет шесть гектаров, у её предшественников "Буратино" и "Солнцепёка" — четыре гектара. Кроме того, увеличилась и дальность стрельбы. Она составляет до 15 км, что вдвое больше, чем у "Солнцепёка", и в два с половиной раза, чем у "Буратино".

Электромагнитное оружие

Новейшей и очень перспективной разработкой российских оружейников является электромагнитное оружие, которое наносит удар электромагнитным импульсом. И это очень тревожит западных специалистов. Советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев подтвердил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) "существуют и очень эффективно развиваются". В частности, ими планируется вооружать российские беспилотные самолёты шестого поколения.



Россия обладает рядом неядерных ЭМИ-боеприпасов, которые могут быть запущены с земли с помощью специализированных снарядов Джастин Бронк Старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute

Выступая 19 декабря на коллегии Министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия и впредь будет обеспечиваться новейшими вооружениями и необходимой техникой. Он отметил, что в 2023 году поставки вооружения и техники в российские войска увеличились втрое по сравнению с прошлым годом.

Наши оборонщики быстрее — а в этом смысл сегодняшних конфликтов, — быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя Владимир Путин Президент России

Авторы Владимир Дюжий