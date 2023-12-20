Почему на фоне мощи российских ракет "Авангард" Америка уничтожает собственную МБР Фазой саморазрушения можно назвать выводы западных экспертов, которые отмечают усиление российских РВСН гиперзвуковыми ракетами "Авангард" и сравнивают это с предстоящим разрушением в США американской ядерной триады. 19 декабря, 21:40 Пуск ракеты комплекса "Авангард" из позиционного района Домбаровский. Россия. 2018 год. Обложка © Wikipedia / Министерство обороны Российской Федерации

В Омской области заступил на боевое дежурство новый ракетный полк, оснащённый комплексами "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

— В составе Бологовского ракетного соединения на боевое дежурство заступил ракетный полк, оснащённый мобильным наземным ракетным комплексом РС-24 "Ярс", — сказал Каракаев.

Эта новость в заметках западных СМИ отразилась достаточно болезненно. Журнал Military Watch Magazine сравнил оснащение полков супероружием с "возможной потерей боеспособности американских межконтинентальных баллистических ракет".

Эксперты MWM сетуют о серьёзной зависимости США от межконтинентальных баллистических ракет семейства Minuteman. Без замены полувекового арсенала Minuteman III Вашингтон утратит ядерную триаду, которая состоит из трёх компонентов: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев.

Minuteman III — единственная в Америке МБР шахтного базирования. Ведь до сих пор разработка аналога такого оружия не увенчалась для Пентагона и его подрядчиков успехом. США располагали 450 ракетами, на которых установлено 550 ядерных боеголовок.

— Российские наземные межконтинентальные баллистические силы считаются наиболее мощными. Профиль полёта "Авангарда" и высокая маневренность делают его чрезвычайно трудным для перехвата, — отмечают в MWM.

У Запада не получится остановить российский комплекс "Авангард", который является единственным в мире оружием подобного типа. Об этом сообщили в газете Mirror.

— Президент России Владимир Путин насмехается над Западом, вооружая комплексом "Авангард" ракетные войска. Система способна совершать стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире, — написали в британской в газете Mirror.

Согласно открытым данным, о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков свидетельствует информация, определяющая группировку стратегических ядерных сил (СЯС) России Договором СНВ-3 2010 года. Речь идёт о 700 носителях и 1550 боевых блоках СЯС.

Почему Америка может потерять МБР

Аналогом 53-летней Minuteman III является проект межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. MWM пишет, что возникли сложности в связи с "растущей перспективой больших сокращений", более того, издание отмечает и "возможный отказ от разработки из-за огромного перерасхода средств на раннем этапе проектирования".

Стоимость программы Sentinel первоначально составила $96 млрд. Но оказалось, что для производства 659 ракет потребуется больше — $117 млрд. А если заказ будет сокращён, то это повысит затраты на производство каждой ракеты, что станет также невыгодным для заказчика.

Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III 8 июня 1994 года. США. Фото © Commons.wikimedia.org / U.S. Air Force/Master Sgt. Lorenzo Gaines

В качестве основной причины дополнительных расходов называется стоимость рабочей силы и сырья. Стоит учесть, что США необходимо модернизировать и пятидесятилетнюю ракетную инфраструктуру.

При этом ряд политиков предлагают перенаправить средства на воздушный и морской компоненты стратегических ядерных сил США, бомбардировщики B-21 Raider и АПЛ с баллистическими ракетами класса Colombia.

Характеристики ракетного комплекса "Авангард"

"Авангард" — гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения, сочетающий возможности межконтинентальной баллистической ракеты и маневрирующего боевого блока, который запускается при помощи межконтинентальной баллистической ракеты УР-100. Приближается к цели в виде огненного шара, температура поверхности которого составляет 1600–2000 градусов Цельсия. Скорость ракеты превышает 20 Махов, или 24 тыс. км/ч.

Ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард" с гиперзвуковым управляемым блоком на территории Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевая часть состоит из трёх отдельных ударных блоков, каждый из которых способен независимо от другого поражать цели. Блок гиперзвуковой ракеты "Авангард" оснащается ядерными зарядами мощностью порядка 250 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Авторы Дмитрий Шестопалов