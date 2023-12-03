5 российских убийц спутников-разведчиков НАТО Оглавление Система "Пересвет" Система "Нудоль" Система "Контакт" Комплекс "Тирада" Спутники "Буревестник", "Нивелир" и "Нумизмат" Издание Naval News сообщило, что спутник-разведчик Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства "ослеплён" над Крымом. Спутники НАТО давно следят за военными объектами в Крыму и передают данные ВСУ. Но у России есть ответ для космических разведчиков. 18632 18632 Спутник-разведчик Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства "ослеплён" над Крымом. Обложка © sentinels.copernicus.eu

Запад особо не скрывает, что активно снабжает украинцев разведданными о передвижениях российских войск и расположении объектов в Крыму. В этом задействованы спутники NASA и Европейского космического агентства. Однако российские военные успешно их нейтрализуют новейшими противоспутниковыми системами.

Система "Пересвет"

С 2017 года на вооружении России стоят передвижные лазерные комплексы противоспутниковой борьбы "Пересвет". Лазерные комплексы способны ослепить оптические системы и спутников-разведчиков, и БЛА, и самолётов, которые могут засечь передвижения наших войск или запуски межконтинентальных ракет.

Боевой лазерный комплекс "Пересвет". Фото © Wikipedia / Presidential Press and Information Office

"Пересвет" настолько засекречен, что до сих пор не известно, каким типом лазера он оснащён. Одни учёные полагают, что это лазер с ядерной накачкой, другие — что в комплексе используется кислородно-йодный лазер (КИЛ) с йодной взрывной накачкой.

Если мир окажется на пороге ядерной войны, комплексы "Пересвет" смогут сослужить необходимую службу — полностью ослепить все разведсредства американцев над территорией России. С 1 декабря 2019 года "Пересвет" несёт дежурство в пяти ракетных дивизиях России.

Сегодня "Пересвет" — важная составляющая российской эшелонированной системы ПВО, предназначение его — борьба с высокоточными системами вооружения, которые используют оптико-электронные головки самонаведения на конечном участке полёта, к примеру американские крылатые ракеты с системой наведения TERCOM. "Пересвет" способен ослеплять спутники-шпионы на низкой опорной и околоземной, а также синхронных орбитах высотой до полутора тысяч километров.

Теоретически с помощью "Пересвета" можно стирать данные, полученные вражеским авиаразведчиком. По ещё одной версии, "Пересвет" может оказаться эффективным при борьбе с беспилотниками противника.

Но весной 2022 года Юрий Борисов (тогда вице-премьер, а сейчас глава "Роскосмоса") рассказал, что Вооружённые силы России в ходе СВО уже используют лазерное оружие. По его словам, в распоряжении Российской армии появился ещё один (гораздо более мощный) лазерный комплекс — "Задира", который уже не обезвреживает, а физически уничтожает технику противника тепловым лучом. Борисов пояснил, что в ходе испытаний этот лазер успешно сжёг беспилотник на расстоянии пяти километров. Надо сказать, комплекс "Задира" общественности пока не показывают.

Система "Нудоль"

15 ноября 2021 года Россия продемонстрировала свои возможности, проведя испытания новой противоспутниковой системы "Нудоль" и сбив старый спутник-разведчик "Целина-Д", который был запущен ещё во времена СССР — в 1982 году — и выработал ресурс. США сразу же затрубили о том, что Россия использовала некий "боеприпас прямого перехвата", который поразил цель и уничтожил спутник на орбите высотой в 500–550 километров.

Испытания противоспутниковой системы "Нудоль". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Разумеется, янки тотчас же заявили, что проведение испытаний подобного оружия недопустимо, и обвинили нашу страну в намерениях "милитаризовать космос". Главным акцентом американской истерии в адрес российских военных стало опасение, что обломки спутника якобы несут опасность другим объектам на орбите, на что Россия хладнокровно ответила, что испытания нового оружия проведены планово и соответствуют всем международным соглашениям и договорам, никакой опасности обломки не несут и вскоре сгорят в атмосфере, но на всякий случай российские специалисты их отслеживают. Более того, Россия даже выразила согласие рассмотреть новые договоры, ограничивающие гонку вооружений в космосе.

Любопытный факт: испытания системы с 2014 года проводились нашей страной неоднократно, однако на этот раз пуск был осуществлён по конкретной движущейся космической цели и уничтожил её, что вызвало переполох в Пентагоне.

О самой системе известно немногое. Это передвижной ракетный комплекс, способный запускать боеприпас практически из любой точки России. Система использует новейшую ракету, последняя ступень которой представляет собой самонаводящийся перехватчик. Управление осуществляется как с командного пункта, так и собственной системой обнаружения целей.

США действительно есть о чём волноваться: их спутники KH-11 находятся на разных орбитах высотой от 260 до 1000 километров, большая часть из них попадает в зону действия "Нудоли". Целью новой российской системы могут стать и любые другие военные спутники США, в том числе и те, которые несут вооружение.

Система "Контакт"

Систему "Контакт" в СССР стали разрабатывать ещё в 1983 году. Она должна была представлять собой авиационный противоспутниковый комплекс на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д. Предполагалось, что "Контакт" станет малозаметным и недорогим средством поражения спутников противника.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 с управляемыми ракетами. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Центром координации проекта должен был стать полигон Сары-Шаган в Казахстане — там планировалось расположить радиолокационно-оптический комплекс "Крона", способный отслеживать вражеские спутники. Боеприпас "Контакта" представлял собой трёхступенчатую ракету, которую запускали с самолёта на высоте 15 километров и которая выводила в космос осколочную боевую часть. Испытания ракеты, прошедшие летом 1991 года, были успешными: запущенная с МиГа, она поразила цель на орбите.

В 2009 году Россия заявила о возобновлении работ по "Контакту" с использованием МиГ-31. Известно, что военные активно ведут испытания, а натовцы ломают голову над фотографиями МиГа с подвешенной ракетой. Они не могут понять, макет или реальный боеприпас подвешен к самолёту. Считается, что новая система поражения спутников будет введена в строй уже в ближайшее время.

Комплекс "Тирада"

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада" для блокирования спутниковых сигналов. Фото © ТАСС / Алина Имамова

Ещё на форуме "Армия-2018" российские учёные представили новую систему радиоэлектронной борьбы со спутниками "Тирада-2", и Министерство обороны тут же заключило контракт на закупку вооружения. Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы большой мощности способен выводить американские спутники из строя направленным электромагнитным излучением.

Спутники "Буревестник", "Нивелир" и "Нумизмат"

Одним из самых таинственных проектов российских учёных стала система "Нивелир", разработка которой идёт с 2011 года. Известны лишь самые общие сведения: проект предусматривает запуск в космос целой системы спутников-инспекторов, которые могут подлетать к другим космическим аппаратам и осуществлять ряд манипуляций — от ремонта до отключения или перехвата данных. Первые спутники этой системы были запущены уже в 2013–2017 годах. Причём сначала в космос были выведены спутники "Космос", которые затем выпустили спутники-инспекторы. Все спутники имеют баки для топлива и двигатели разработки ОКБ "Факел".

США внимательно наблюдают за всеми передвижениями этих космических аппаратов и утверждают, что это не что иное, как "осуществление программы развития космического оружия". Есть предположение, что спутники оснащены технологиями, способными делать их невидимыми для американцев. Именно поэтому Пентагон обеспокоен наличием "Космосов" на орбите.

В России осуществляется ещё одна разработка — проект "Буревестник" (не путать с баллистической ракетой), который представляет собой систему, способную отслеживать в космосе сразу множество быстро двигающихся объектов, в том числе ракет и спутников на высоких орбитах. В Пентагоне считают, что система нацелена на те спутники США, которые не попадают в зону действия "Нудоли".

В своих докладах американские военные указывают, что небольшой размер "Буревестника" делает его почти невидимым для США. Разрабатываются в России и новейшие системы РЛС "Нумизмат" для ближнего космоса. Это тоже "наноспутники", которые сложно засечь.

Авторы Елена Стафеева