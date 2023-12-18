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Регион
Опубликовано 18 декабря 2023, 04:13
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Россия парализует все заводы Украины одним могучим оружием

NI: Российские МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" вызывают у Киева панику

Власти Украины объявляют о воздушной тревоге каждый раз, когда в небо поднимается хоть один российский истребитель-перехватчик МиГ-31. О причинах паники Киева рассказали авторы американского журнала National Interest.

По словам автора статьи, всё дело в способности "тридцать первого" нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". Так как оружие развивает колоссальную скорость, в Незалежной давно осознали, что готовиться к прилёту боеголовки нужно заблаговременно.

"Он показал себя хорошим ударным самолётом, к которому Киев относится крайне серьёзно. Каждый раз, когда МиГ-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога", — подчеркнули в NI.

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В завершение автор рассказал, как Россия может парализовать промышленность Незалежной, используя один перехватчик. Он напомнил, что во время воздушной тревоги местные предприятия полностью прекращают работу, а экономике страны наносится серьёзный вред.

"Россия поняла, что может закрыть значительную часть украинского бизнеса, просто подняв один МиГ-31 в воздух и оставив его на некоторое время летать", — гласит выдержка из статьи.

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Ранее Лайф рассказывал, какую угрозу "Кинжалы" несут для американских истребителей F-16 в случае их отправки на Украину. Самолёты будут уничтожены гиперзвуковыми ракетами прямо на аэродромах.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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