Российские лётчики отработали перехват условного противника в ближнем космосе
МО РФ: Экипажи МиГ-31 провели учения в стратосфере над Баренцевым морем
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота продолжают отрабатывать мастерство в стратосфере и на этот раз провели учения по перехвату условного противника над акваторией Баренцева моря. Об этом проинформировали журналистов во вторник, 7 ноября, в пресс-службе Минобороны России.
По замыслу тренировки, средства контроля засекли воздушную цель, приближающуюся к госгранице Российской Федерации. Пара истребителей МиГ-31 тут же взмыла в воздух.
"В ходе тренировки лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров. Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота", — сказано в сообщении военного ведомства.
А ранее Лайф рассказывал, как два российских истребителя Су-27 подняли над Чёрным морем для опознавания трёх воздушных целей, приближающихся к государственной границе. Этими целями оказались британские истребители "Тайфун" и самолёт радиотехнической разведки RC-135.
ТАСС / Пресс-служба МО РФ