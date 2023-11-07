Российские лётчики отработали перехват условного противника в ближнем космосе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота продолжают отрабатывать мастерство в стратосфере и на этот раз провели учения по перехвату условного противника над акваторией Баренцева моря. Об этом проинформировали журналистов во вторник, 7 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

По замыслу тренировки, средства контроля засекли воздушную цель, приближающуюся к госгранице Российской Федерации. Пара истребителей МиГ-31 тут же взмыла в воздух.

"В ходе тренировки лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров. Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота", — сказано в сообщении военного ведомства.