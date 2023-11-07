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7 ноября, 12:01

Российские лётчики отработали перехват условного противника в ближнем космосе

МО РФ: Экипажи МиГ-31 провели учения в стратосфере над Баренцевым морем

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота продолжают отрабатывать мастерство в стратосфере и на этот раз провели учения по перехвату условного противника над акваторией Баренцева моря. Об этом проинформировали журналистов во вторник, 7 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

По замыслу тренировки, средства контроля засекли воздушную цель, приближающуюся к госгранице Российской Федерации. Пара истребителей МиГ-31 тут же взмыла в воздух.

"В ходе тренировки лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 13 тысяч метров. Роль условного нарушителя выполнил один из самолётов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота", — сказано в сообщении военного ведомства.

Экипажи МиГ-31 Северного флота провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

Экипажи МиГ-31 Северного флота провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

А ранее Лайф рассказывал, как два российских истребителя Су-27 подняли над Чёрным морем для опознавания трёх воздушных целей, приближающихся к государственной границе. Этими целями оказались британские истребители "Тайфун" и самолёт радиотехнической разведки RC-135.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МО РФ

Марина Калегина
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