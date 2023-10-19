Су-27 отогнали два британских Typhoon и один RC-135 от границы над Чёрным морем

Два российских истребителя Су-27 подняли над Чёрным морем для опознавания трёх воздушных целей, приближающихся к государственной границе РФ. Этими целями оказались британские истребители "Тайфун" и самолёт радиотехнической разведки RC-135.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

А накануне президент РФ Владимир Путин поручил ВКС РФ проводить постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем. Причём осуществлять патрулирование будут с помощью комплекса "Кинжал": это ракетоносец Миг-31, оснащённый гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. "Кинжал" — один из современных видов оружия, не имеющих аналогов в мире. Ракеты весят по полтонны и преодолевают более двух тысяч километров со скоростью менее 15 тысяч километров в час.