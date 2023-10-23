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23 октября, 13:10

Экипажи МиГ-31 Северного флота провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота провели учебный бой в "ближнем космосе" — стратосфере — в ходе тренировочного полёта над Арктикой. Боевые самолёты действовали на высоте более 15 тысяч метров со скоростью около 2,1 тысячи километров в час. Российские лётчики успешно отработали перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

МиГ-31 может двигаться на сверхзвуковой скорости в любых погодных условиях и является истребителем-перехватчиком дальнего радиуса действия.

"В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России", информирует пресс-служба Северного флота.

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Напомним, что на днях Лайф рассказывал, как два российских истребителя Су-27 подняли над Чёрным морем для опознавания трёх воздушных целей, приближающихся к государственной границе. Этими целями оказались британские истребители "Тайфун" и самолёт радиотехнической разведки RC-135.

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Пресс-служба Минобороны

Марина Калегина
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