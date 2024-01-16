"Активная оборона": Украинский генерал признал сложности ВСУ на восточном участке фронта
Генерал ВСУ Сырский объявил о переходе к активной обороне на восточном фланге
Украинские войска перешли к "активной обороне" на восточном участке фронта. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции, истощить [Российскую армию]", — сказал он в интервью агентству Reuters.
Активная оборона, по словам Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения ударов, чтобы вернуть себе инициативу. При этом он признал, что у ВСУ не хватает боеприпасов для поддержания необходимого уровня атак. В связи с этим он призвал западных союзников помочь со снабжением.
А ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что армии необходимо в три раза больше беспилотников, чем обещают в Киеве. Также он пожаловался, что на Украине не налажено производство снарядов. Тем временем в США заявили, что Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине. Речь идёт о кассетных снарядах.
Telegram / V_Zelenskiy_official