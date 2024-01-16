"Активная оборона": Украинский генерал признал сложности ВСУ на восточном участке фронта

Украинские войска перешли к "активной обороне" на восточном участке фронта. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции, истощить [Российскую армию]", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Активная оборона, по словам Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения ударов, чтобы вернуть себе инициативу. При этом он признал, что у ВСУ не хватает боеприпасов для поддержания необходимого уровня атак. В связи с этим он призвал западных союзников помочь со снабжением.