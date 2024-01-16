Регион

Уведомления отключены

16 января, 09:59

"Активная оборона": Украинский генерал признал сложности ВСУ на восточном участке фронта

Генерал ВСУ Сырский объявил о переходе к активной обороне на восточном фланге

Украинские войска перешли к "активной обороне" на восточном участке фронта. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции, истощить [Российскую армию]", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Активная оборона, по словам Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения ударов, чтобы вернуть себе инициативу. При этом он признал, что у ВСУ не хватает боеприпасов для поддержания необходимого уровня атак. В связи с этим он призвал западных союзников помочь со снабжением.

Кулеба допустил, что скоро ВСУ могут начать сражаться лопатами
Кулеба допустил, что скоро ВСУ могут начать сражаться лопатами

А ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что армии необходимо в три раза больше беспилотников, чем обещают в Киеве. Также он пожаловался, что на Украине не налажено производство снарядов. Тем временем в США заявили, что Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине. Речь идёт о кассетных снарядах.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров