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9 января, 07:02

Офицер ВСУ призвал Киев производить больше дронов на фоне нехватки снарядов

Офицер ВСУ: Армии необходимо в три раза больше БПЛА, чем обещают в Киеве

Вооружённым силам Украины необходимо около трёх миллионов беспилотников. Об этом сообщил специалист по разработке и производству БПЛА, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.

"На самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть", — заявил Касьянов.

По его словам, в Киеве обещают поставить всего около миллиона дронов. Этого мало, так как украинской армии необходимо до "нескольких тысяч" снарядов в сутки. Дронами же ВСУ заменяют дефицитные артиллерийские боеприпасы.

Касьянов также пожаловался, что на Украине не налажено производство снарядов. С 2014 года в стране "не появился ни патронный завод, ни снарядный завод".

На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам
На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам

Ранее Лайф писал, что о снарядном голоде в ВСУ заявили в середине ноября прошлого года. Украинские военнослужащие отмечали, что у армии Незалежной ощущается нехватка вооружения и личного состава. По словам военных, поэтому им на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

Обложка ©

Getty Images

Ян Поланин
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