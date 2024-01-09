Офицер ВСУ призвал Киев производить больше дронов на фоне нехватки снарядов

Вооружённым силам Украины необходимо около трёх миллионов беспилотников. Об этом сообщил специалист по разработке и производству БПЛА, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.

"На самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть", — заявил Касьянов.

По его словам, в Киеве обещают поставить всего около миллиона дронов. Этого мало, так как украинской армии необходимо до "нескольких тысяч" снарядов в сутки. Дронами же ВСУ заменяют дефицитные артиллерийские боеприпасы.

Касьянов также пожаловался, что на Украине не налажено производство снарядов. С 2014 года в стране "не появился ни патронный завод, ни снарядный завод".