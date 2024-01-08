На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам

Из-за нехватки артиллерийских снарядов ВСУ приходится значительно чаще использовать FPV-дроны. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил вице-премьер Украины Михаил Фёдоров.





"Мы всё чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", — сказал он.

В то же время Фёдоров признал, что в полной мере заменить беспилотниками артиллерию невозможно. В материале говорится, что в ответ на каждые пять-шесть выстрелов российской артиллерии ВСУ делают только один-два.

FPV-дрон (First-Person View с английского означает "вид от первого лица") — это БПЛА, оснащённый камерой, которая передаёт видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. С помощью такой технологии оператор дрона может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть всё, что видит летательный аппарат, будто он находится внутри "птички".