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8 января, 09:23

На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам

WSJ: ВСУ вынуждены использовать больше FPV-дронов из-за дефицита снарядов

Из-за нехватки артиллерийских снарядов ВСУ приходится значительно чаще использовать FPV-дроны. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил вице-премьер Украины Михаил Фёдоров.

"Мы всё чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", сказал он.

В то же время Фёдоров признал, что в полной мере заменить беспилотниками артиллерию невозможно. В материале говорится, что в ответ на каждые пять-шесть выстрелов российской артиллерии ВСУ делают только один-два.

FPV-дрон (First-Person View с английского означает "вид от первого лица") — это БПЛА, оснащённый камерой, которая передаёт видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. С помощью такой технологии оператор дрона может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть всё, что видит летательный аппарат, будто он находится внутри "птички".

Раскрыт сценарий, при котором Запад быстро бросит Украину на произвол судьбы
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Ранее стало известно, что США могут оставить Украину без крайне важного для неё оружия. Речь идёт о дорогих в производстве снарядах для ЗРК Patriot.

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Getty Images / Scott Peterson

Юрий Лысенко
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